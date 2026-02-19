セリアで思わず二度見した、カラフルなボール状のアイテム。赤ちゃん向けの木製ラトル「クーゲルン」によく似たデザインで、本家は2千円以上するアイテムですが、セリアはたったの100円。回したりひねったりする度に形が変わり、動かす感覚がクセになります。シンプルだけれど、つい触り続けてしまうタイプの玩具です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インフィニティボール価格：￥110（税込）サイズ（約）：11.5×7.7cm