こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。頑張ってメイクをしているのに「なんだか垢抜けない…」と感じる原因は、実は"自己流のメイク方法”かもしれません。今回はメイク初心者さんが失敗しがちなアイメイクと、垢抜けるための改善マニュアルを3パターン紹介します。【詳細】他の記事はこちら初心者さんが失敗しがちなアイメイク?アイシャドウの塗りすぎメイクを始めたばかりの頃は、アイ