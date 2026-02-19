任期満了に伴う石川県知事選挙が19日、告示されました。これまでに立候補を表明していた現職と新人が届け出を済ませ、17日間の選挙戦がスタートしました。県知事選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、新人の前金沢市長山野之義候補・63歳 再選をめざす現職の馳浩候補・64歳 新人で共産系の団体が擁立した黒梅明候補・78歳の3人です。立候補の受け付けは、午前8時半から県庁で始まり、各陣営の担当者は選挙運動に必要