タレント上原さくら（48）が18日までに自身のブログを更新。メンタルクリニックの予約状況を嘆いた。上原は「私、もう本当に精神的によろしくない状況で、意を決して10年以上ぶりに精神科を受診しようと出かけたんです」と打ち明け「紹介状なしで初診受け付けしてもらえる精神科があったので、そこに今朝行ったの。そしたらさ、過去に精神科を受診した事のある人は、紹介状なしで初診受け付けられませんて言われてしまった」と説明