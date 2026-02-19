タレント鈴木奈々（37）が18日までに、インスタグラムを更新。ピラティスで偶然会ったタレントとのツーショットを公開した。鈴木は「ピラティス行ったら加藤綾菜ちゃんに偶然会った!」と報告。加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）とのツーショットを載せ「うちら偶然会う事多くない?嬉しかった!」と続けた。また「体動かすと気分が良いね！サイコー!私は食べる事が好きだから運動して自分磨きしてます!」ともつづった。