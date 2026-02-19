俳優の窪塚洋介（46）が18日にインスタグラムを更新。息子の愛流（22）との親子ショットを投稿した。洋介は「息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました」と書き出し「それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。気づけば、息子