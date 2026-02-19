ものまねタレントりんごちゃんが18日までにインスタグラムを更新。男装した姿を投稿した。りんごちゃんは「りんごくん」とコメント。黒いショーカットにジャージー風のトップスを着用。ダンス動画と静止画をアップした。この投稿にフォロワーからは「男前誰かわからんかったよ」「イケメンですね」「えっ。誰？と正直思いました」とコメントが寄せられている。りんごちゃんは1月31日放送、TBS「熱狂マニアさん」に出演。番組で