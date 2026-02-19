リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、負傷離脱中の日本代表MF遠藤航について言及した。18日、イギリスメディア『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。遠藤は現地時間11日に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今シーズンのリーグ戦初先発を飾ったが、62分のクロス対応時に左足を負傷。一度は立ち上がってプレーを続行したが、直後に再びピッチへ倒れ込み、担架に乗せら