コスプレイヤーのえなこのスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』が、きょう19日に発売された。【写真】サンタコスで美ボディを披露するえなこ週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回飾ってきたえなこ。本作は、これまでに見せてきた姿とは一味違う“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ1冊となる。その月ごとのイメージに合わせて撮り下ろされたカットが収録され、四季折々の表情を楽しめる内容