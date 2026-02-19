３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）が１９日、スタートした。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、連覇に向けて準備を進めていく。パドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦中。前回２３大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連