指定暴力団・稲川会の傘下組織の関係者が他人名義の通帳を使って口座から現金を盗もうとしたとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、稲川会傘下組織の関係者・加藤天太容疑者（24）です。加藤容疑者は去年7月、仲間と共謀して東京・千代田区のATMで他人名義の通帳を使い、現金50万円を引き出して盗もうとした疑いが持たれています。当時、この口座は凍結されてい