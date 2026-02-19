【S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス】 2月20日16時～ 予約受付開始予定 7月 発送予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」を発売する。価格は8,800円。2月20日16時から「プレミアムバンダイ」内「魂ウェブ商店」にて予約受付が開始される。商品の発送は7月の予定。なお、準備数に達した場合、早期に受付終