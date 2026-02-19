円谷プロダクションは2月19日、同社が展開するウルトラマンシリーズのグローバル版公式X（旧Twitter）アカウント「ULTRAMAN Global」（@TsuburayaGlobal）が第三者による不正アクセスを受けたことを明らかにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同社の公式アカウント（@tsuburayaprod）は「重要なお知らせ」として声明を発表し、不正アクセスが判明したことを報告しました。現在は復旧に向け、プラットフ