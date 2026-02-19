2代目「キックス」数か月以内にデビューか日産は、2026年2月12日に行われた「2025年度第3四半期決算発表」の記者会見において、新型「エルグランド」と並び、直近で新たに国内市場向け「コンパクトSUV」のニューモデルが控えていることを明らかにしました。会見で社長兼CEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、「エルグランド・キックスほかの新型車をここ数か月間で投入してまいります」と表明しました。【画像】超カッコいい！ こ