4年目ドラ1の松尾が3安打3打点の大暴れ“ベイ党”には嬉しい悩みだ。DeNAの松尾汐恩捕手は18日、宜野湾で行われたヤクルトとの練習試合に「6番・指名打者」で出場。3打数3安打の大暴れを見せた。強打の捕手の台頭にSNSでは「とんでもなく素晴らしい」「神か」とコメントが寄せられた。松尾は初回1死一、二塁で打席が回ると、中越えの2点二塁打。さらに4回にもフェンス直撃の中二塁打、5回にも左適時打をマークした。3打数3安打3