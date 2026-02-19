福岡県警嘉麻署は19日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに18日午後4時15分ごろ、千葉県警を名乗る人物から「詐欺の家宅捜索に入ったところ、あなたの情報がでてきた」「あなた名義の口座が詐欺に使用された」などと言われる不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。