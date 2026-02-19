2月19日(木) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 放射冷却で冷え込んだ朝 今朝の最低気温は熊本市で1.7℃、阿蘇市乙姫で-3.3℃、菊池市で-1.4℃まで下がり、真冬の冷え込みとなりました。昨日から「ちょっと寒気」が入ったことや、よく晴れて風が弱くなったことで放射冷却が強まり、各地で冬日となっています。 日中の天気と3連休の予想 今日は日中も広い範囲で晴れて、カラッ