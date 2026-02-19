佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は１８日の３レースでは５番人気の伏兵ソッフィオーネに騎乗し快勝し２日続けての勝利。「クラスが上がっても」と笑顔。１９日は６鞍に騎乗。５レースのアングラーと８レースのウルティモはともに自厩舎でチャンスがあるメンバー構成。３日連続の勝利を目指す。３ＲミレニアムラヴＣ５ＲアングラーＢ８ＲウルティモＢ９ＲナリタセレーノＣ１０Ｒレ