メルシャンは2月17日、ワイン事業戦略発表会を開催。中・高価格帯のワインの売上を2035年までに2倍に引き上げ、イノベーション開発により新規ユーザーを獲得、グローバル市場も拡大していく方針を明らかにした。メルシャンがワイン事業戦略発表会を開催した○魅力的なワインが続々発売まずは新商品の紹介から。長野県産のシャルドネ品種を使用した「シャトー・メルシャン 長野シャルドネ 2024」(750ml・白)は2026年1月13日より全国