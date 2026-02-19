日経平均株価ってよく聞くけど、何のこと？【図解 株式投資の話】 日経平均株価とは？ 株の情報を集めていると「日経平均株価」という言葉をよく目にします。 日経平均株価とは、日本経済新聞社が算出・公表している株式指数です。日本の株式市場の代表的な株価指数の1つです。任天堂、トヨタ自動車、ソフトバンク、楽天などの、日本を代表するような企業の銘柄が組み入れられています。 では日経平均株価を見ることで何がわか