疲れが溜まったときこそ動いたほうがいい！？ 朝寝坊やダラダラが自律神経を乱す ハードスケジュールが続くと週末はつい朝寝坊になりがちですが、あえて早起きをするのがおすすめ。すでに説明のとおり、交感神経は日中、副交感神経は深夜にピークを迎えます。休みだからといって朝寝坊やダラダラ昼寝をしていると自律神経が乱れ、かえって疲労が抜けにくくなるのです。 疲労を早く回復したいなら、週末も普段