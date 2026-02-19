六境と呼ばれる「六つの対象」もない 無色声香味触法（むしきしょうこうみそくほう） 前項であげたとおり、眼（視覚）、耳（聴覚）、鼻（嗅覚）、舌（味覚）、身（触覚）、意（意識）という六つの感覚は、六根または六内処と呼ばれます。 それに対し、六根がとらえる六つの対象を、六境（ろっきょう）、または六外処（ろくげしょ）といいます。それが十二処の残り六つにあたります。 般若心経のこの部分では、その六境について