どちらか１つでは足りない！セルフケアと歯科のケアで完璧な予防をすべき理由 両方行わなければ歯周病を予防できない！ 正しい磨き方を守って毎日歯を磨き、歯間ブラシやフロスをこまめに使用したとしても、プラークを１００％除去することはできません。とり切れなかったプラークは歯間に残され、それが少しずつたまっていくと歯石になります。 歯石は歯周病菌をはじめとする口腔内細菌の温床です。歯石自体にさほ