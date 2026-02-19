【痩せないNG習慣を見直す】満腹感がなく食べすぎてしまうのに早食いをする お腹が空いているときに目の前に並ぶ食べ物は魅惑的。ついつい、一気に食べてしまうことってありますよね。早食いする皆さんの気持ちはよくわかります。でも、残念ながら早食いはダイエットには向きません。 早食いのデメリットは食べすぎてしまうこと。それは食事をして満腹を感じるまでに20分以上かかるから。早食いすると満足感を覚える前に、必