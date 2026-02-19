血管と血液の老化は 見た目を老けさせ肥満を招く 肌がくすんで太りやすくなる 筋力が年齢とともに衰えるように、当然のことながら血管も衰えます。しかし、近年は食生活の変化などによって、実際の年齢よりも血管年齢が高い人が急速に増えています。若いうちは血管年齢など気にならないかもしれませんが、実は、血管年齢は見た目の年齢をも大きく左右するのです。 例えば、血管が老化して血流が悪くなると、肌の細胞に酸素