糖質摂取量を極端に減らすことで引き起こす「低栄養性脂肪肝」、通称「ダイエット脂肪肝」とは 体が危機を感じ肝臓に脂肪をため込む 「なるべく早く内臓脂肪を落としたい」「すぐにでも痩せたい」という思いから、糖質摂取量を極端に減らす人がいますが、体のことを考えるならそれはやめるべきです。糖質を減らすのだから脂肪肝を改善できそうですが、逆に「低栄養性脂肪肝」、通称「ダイエット脂肪肝」になってしまうケー