【内野守備のとき】ボールの汚れは拭いてからピッチャーに返す 【どうして？】→ ピッチャーがボールを拭くのはダメだから 内野手は一連のプレイ後、ピッチャーにボールを返すときに、ボールが汚れていないか確認する習慣をつけよう。ちょっとした汚れを見つけたら、ユニフォームの太もも部分でササッと拭いてから、ボールを返すとよい。これは、ピッチ