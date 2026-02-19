１９日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３２８円高の５万７４７２円と続伸して始まった。 前日の米国株市場では主要３指数が揃って上昇した。同日発表された１月の米鉱工業生産が市場予想を上回り、買い安心感が広がった。ソフトウェアのＡＩ代替懸念が落ち着き、ハイテク株にも投資資金が流入。ＡＩインフラ分野でメタ・プラットフォームズ＜ＭＥＴＡ＞との提携を発表したエヌビディア