日本時間９時３０分に豪雇用統計（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（1月）09:30 予想2.1万人前回6.52万人（雇用者数) 予想4.2%前回4.1%（失業率) 予想N/A前回5.48万人（正規雇用者数) 予想N/A前回1.04万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)