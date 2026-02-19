ドル円理論価格1ドル＝155.02円（前日比-0.06円） 割高ゾーン：156.20より上 現値：154.73 割安ゾーン：153.85より下 過去5営業日の理論価格 2026/02/18155.08 2026/02/17154.09 2026/02/16154.07 2026/02/13154.37 2026/02/12155.00 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動