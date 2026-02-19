雇用統計（1月）09:30 結果1.78万人 予想2.1万人前回6.52万人（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.1%（失業率) 結果5.05万人 予想N/A前回5.48万人（正規雇用者数) 結果-3.27万人 予想N/A前回1.04万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)