リンクをコピーする

雇用統計（1月）09:30 結果1.78万人 予想2.1万人前回6.85万人（6.52万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.1%（失業率) 結果5.05万人 予想N/A前回5.68万人（5.48万人から修正）（正規雇用者数) 結果-3.27万人 予想N/A前回1.17万人（1.04万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)