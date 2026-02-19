【ミラノ＝平地一紀、船越翔】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は１８日、３月のミラノ・コルティナ・パラリンピックにロシアと同盟国ベラルーシの選手計１０人が国を代表する形で出場することを認めたと、読売新聞の取材に明らかにした。ウクライナは反発している。ＩＰＣは昨年９月の総会で、ロシアとベラルーシに科した資格停止処分の全面解除を決定。各競技のパラリンピック予選を通過した両国選手が国の代表で出場する