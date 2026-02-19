マーケットエンタープライズは急反発している。１８日の取引終了後に、ＫＤＤＩと連携し、米スペースＸが提供する衛星通信インターネットサービス「ＳｔａｒｌｉｎｋＢｕｓｉｎｅｓｓ（スターリンクビジネス）」の法人向け取り扱いを開始したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。ビジネス領域の拡大を図るのが狙いで、通信環境未整備でも災害時の通信インフラ対策やＤＸ