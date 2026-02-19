ベイカレントが続伸している。１８日の取引終了後、米国デラウェア州で現地法人を３月に設立すると発表した。既存顧客からの海外での支援ニーズに応える体制を築くとともに、将来的な事業拡大を見据えた情報収集及びネットワーク構築を目的としており、材料視した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS