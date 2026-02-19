UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦2日目が18日に行われた。ニューカッスルはカラバフとのアウェー戦で6-1の大勝。FWアンソニー・ゴードンが開始3分に先制弾を奪うと、2本のPKを含めて前半だけで4ゴールを挙げる活躍を見せた。オリンピアコスのホームに乗り込んだレバークーゼンは、FWパトリック・シックの2得点で2-0の勝利をつかんだ。ベルギー・ブルージュで激突したクラブ・ブルージュと