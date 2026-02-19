エニグモがしっかり。１８日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２７年１月期に投資有価証券売却益約８億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、同件が２７年１月期業績予想に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS