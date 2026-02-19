Ａ＆Ｄホロンホールディングスが続伸している。１８日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、アクティビストとして知られるストラテジックキャピタル（東京都港区）の保有株比率が５．２４％から６．３６％に上昇したことが明らかになり、思惑視された。報告義務発生日は１０日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKABU PRESS