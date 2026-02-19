けさ（19日）、岡山市南区三浜町の福浜中学校で火事がありました。 【地図】岡山市立福浜中学校 消防によりますと、午前9時5分、「1階の教室から黒い煙が出ている」と学校関係者から通報がありました。 消防車16台と消防団が出て消火にあたり、火は約20分後に消し止められました。 いまのところけが人の情報は入っていません。 【火災現場の地図】 ▶この記事を最初から読む