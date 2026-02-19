カリフラワーと豆乳の真っ白鍋材料（2〜3人分）豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）：200gカリフラワー：1個じゃがいも：2個えのきたけ：1袋バター：20g小麦粉：20g豆乳：300ml水：300ml白だし：大さじ2粗塩：適量粗挽き黒こしょう：少々調理工程1具材を切る。（じゃがいも：薄切り／えのきたけ：根元を除き、1/2に）2鍋にバターを入れ、じゃがいもを1〜2分炒める。そこに小麦粉を加え粉っぽさがなくなるまで炒めたら、水を入れフ