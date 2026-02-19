恋愛では答えをはっきりさせたい気持ちが強くなることがあるはず。ただ、結論を急ぎすぎると関係に緊張が生まれることもあるでしょう。実際、すぐ白黒つけたがる女性と、様子を見る余裕がある女性では、男性が感じる安心感に違いが出てきます。白黒を急ぐと、関係が試されているように感じる「どう思ってるの？」「はっきりしてほしい」と結論を求められると、男性は追い詰められた感覚に。真剣に向き合っているつもりでも、タイミ