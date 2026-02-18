男性は彼女との別れを意識してくると、無意識のうちに彼女に対する言動が変化していくもの。そこで今回は、そんな恋心が冷めてきた男性に見られる「変化」を紹介します。話を聞き流される＆連絡しても返信してこない彼女との別れを考え始めた男性は、徐々に彼女の話を聞き流すようになっていきます。それは、彼女に対して余計な情を持ちたくないから。なので、適当に相槌を打ったり、話の内容を全然記憶しようとしなかったりなどす