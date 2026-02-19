楽天のドラフト3位の繁永晟内野手（22＝中大）が「残っている以上は頑張っていきたい」と1軍生き残りを誓った。15日の日本ハムとの練習試合では実戦6打席目で初安打を放ったが、ここまで計4試合で9打数1安打。「アマチュアだったら粘れていたが球速も変化量も上がってくる」とプロの壁に直面している。自身と同じく1軍キャンプスタートだった7位の阪上翔也外野手（22＝近大）が左内腹斜筋損傷のため、14日から2軍に合流。「