優しい男性は魅力的ですが、優しさだけでは本気度は測れません。本命の恋ほど、男性は関係に対して責任を持とうとしてくれるはず。男性の本命サインは、あなたとの関わり方の真剣さに表れます。自分の言動に責任を持つ男性が約束したことを守ろうとし、できない時はきちんと説明するのは、信頼を壊したくないから。本命でない相手には、ここまで神経を使いません。本命相手ほど、自分の行動に線を引きます。問題から逃げずに向き合