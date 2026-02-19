女優の夏木マリ（73）が19日までに自身のインスタグラムを更新。2011年に結婚したパーカッショニストの斉藤ノヴ（75）との夫婦ショットを披露した。「NHK BS8K『夏木マリ×斉藤ノヴ ポルトガル夫婦旅〜魂の音楽 ファドを求めて〜』が2月19日（木）午後8時〜午後9時29分で放送されます！」と書き出すと、自身と斉藤が黒コーデで腕を組む、ロケのオフショットをアップ。「リスボンで郷愁の歌『ファド』の心を探り、モンサント