内閣府が入る庁舎＝東京都千代田区内閣府が19日発表した2025年12月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比19.1％増の1兆525億円だった。プラスは2カ月ぶり。一部の大型案件が全体を押し上げたとして、基調判断は前月の「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は25.1％増の4983億円。非製造業は8.2％増の5331億円だった。