あなたに対して彼氏がどんなに誠実であったとしても、やはり浮気の心配は尽きないもの。そこで今回は「浮気体質な男性」に見られる性質を紹介するので、彼氏に当てはまってないかを確認してみましょう。共感力があるのに優柔不断人の意見を比較的聞き入れるタイプでありつつも、優柔不断なところがある男性は浮気体質に分類されるでしょう。やってはいけないことでも、「バレなきゃ大丈夫でしょ」と親しい人から言われたら、その言