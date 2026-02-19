俳優の鈴木福（21）が19日、木曜パーソナリティーを務める日本テレビ『ZIP!』（月〜金前5：50）に生出演し、3月をもって同番組を卒業することを発表した。【写真】「人生でもトップクラスにうまくできた」“自信作”の手作りオムライス披露の鈴木福番組エンディング、総合司会の水卜麻美アナウンサー（38）が「そして、ここで『ZIP！』からお知らせです」と切り出すと「この3月で福さんが、3年間学業と両立しながら務めてく