「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）現役時代に阪神、ロッテで活躍し、２０１３年ＷＢＣ日本代表の鳥谷敬氏が訪問。元プロ野球選手とは思えないファッショナブルな姿が報道陣の注目を集めた。鳥谷氏は黒のタートルネックにグレーのスーツを合わせたスタイル。ポーターのリュックを背負っていたが、まったく違和感を感じさせない。深緑のローファーと色合わせになっており、オシャレな丸メガネもアクセントになっている。