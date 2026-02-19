１８日行われたミラノ・コルティナオリンピックの男子５００メートル準々決勝で、吉永一貴 （トヨタ自動車）は前に出られず敗れた。同日時点で日本勢が決勝に進んだ種目はなく、１９９８年長野大会以来となる五輪メダル獲得は厳しい情勢だ。男子エースの宮田将吾（日本通運）は５００メートル、１０００メートルで予選敗退。最もメダルに近づいたのは得意種目の１５００メートルで、準決勝で序盤は後方につけ、周囲のペースが